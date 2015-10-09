Известный агент заявил, что в России нет талантов уровня Сатпаева

Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о переходе 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата" в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Ткаченко отметил влияние на этот трансфер со стороны Кайрата Боранбаева, а также сравнил его с талантами из России.

"Это топ-талант. За его рождение спасибо семье, за инвестиции в него не только денег, но и ценностей — хозяину "Кайрата", очень крутому человеку. Кайрат Боранбаев испытывал трудности в последнее время, но создал и поддерживал всю систему "Кайрата", включая академию. Без него эта сделка была бы невозможна.

Почему "Челси"? Семья была не против, игрок тоже. Интерес проявляли другие клубы АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, да всех ведущих лиг. "Челси" был настойчивее всех, они прямо хотели Сатпаева. "Кайрат" предпочел продать Дастана именно туда. Мне все равно, с кем делать сделку, но с "Челси" у нас профессиональные отношения

Почему в России никто не совершает такого скачка, как Сатпаев? Будут совершать. Может, подобного таланта, как Сатпаев, в России сейчас нет", - цитирует Ткаченко sport24.ru.