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Рыбакина намекнула, чем займется после завершения карьеры

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Рыбакина намекнула, чем займется после завершения карьеры ©wtatennis.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, что рассматривает возможность стать тренером после завершения профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина призналась, что рассматривает возможность стать тренером после завершения профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.

Она является чемпионкой Уимблдона-2022 и занимает десятое место в мировом рейтинге. 

"Я не могу представить себя как тренера, путешествующего с кем-то постоянно, но могла бы стать тренером юниора, игрока постарше или профессионала. Также было бы здорово заниматься обучением маленьких детей. Однако трудно сказать, чем я буду заниматься в будущем", - цитирует ее "Чемпионат".

Ближайший турнир для казахстанской теннисистки - грунтовый WTA 1000 в Мадриде, который пройдет с 22 апреля по 3 мая.

Ранее Рыбакина неожиданно проиграла в первом матче турнира WTA 1000 в Майами американке Эшлин Крюгер (№40) и не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Впоследствии она узнала о последствиях этого сенсационного поражения.

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