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Вчера 18:34
 

"Манчестер Сити" лишился Эрлинга Холанда: известна причина

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"Манчестер Сити" лишился Эрлинга Холанда: известна причина ©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" выпустил заявление о травме норвежского форварда Эрлинга Холанда. Главный тренер команды испанец Хосеп Гвардиола сообщил сроки восстановления футболиста, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" выпустил заявление о травме норвежского форварда Эрлинга Холанда. Главный тренер команды испанец Хосеп Гвардиола сообщил сроки восстановления футболиста, передают Vesti.kz.

24-летний нападающий был вынужден покинуть поле во втором тайме четвертьфинального матча Кубка Англии с "Борнмутом", который завершился со счетом 2:1 в пользу горожан. Как оказалось, у Холанда диагностирована травма левой лодыжки.

"Врачи сказали мне, что это (отсутствие Холанда) от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и Клубному чемпионату мира ФИФА он будет готов. 

Все травмы, которые случаются в течение сезона, мне жаль их, и мне жаль Эрлинга. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, чтобы вернуться.

У нас нет другого игрока с его навыками и особыми качествами. Мы это знаем, но нам приходится адаптироваться", - цитирует слова Гвардиолы официальный сайт "Сити".

В текущей кампании норвежец успел отыграть 40 матчей, забить 30 голов и отдать четыре результативные передачи. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро (108,7 миллиарда тенге).

Ранее Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. А "Барселона", "Сити" и ПСЖ нашли своего Сатпаева.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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