"Манчестер Сити" лишился Эрлинга Холанда: известна причина

"Манчестер Сити" выпустил заявление о травме норвежского форварда Эрлинга Холанда. Главный тренер команды испанец Хосеп Гвардиола сообщил сроки восстановления футболиста, передают Vesti.kz.
24-летний нападающий был вынужден покинуть поле во втором тайме четвертьфинального матча Кубка Англии с "Борнмутом", который завершился со счетом 2:1 в пользу горожан. Как оказалось, у Холанда диагностирована травма левой лодыжки.
"Врачи сказали мне, что это (отсутствие Холанда) от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и Клубному чемпионату мира ФИФА он будет готов.
Все травмы, которые случаются в течение сезона, мне жаль их, и мне жаль Эрлинга. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, чтобы вернуться.
У нас нет другого игрока с его навыками и особыми качествами. Мы это знаем, но нам приходится адаптироваться", - цитирует слова Гвардиолы официальный сайт "Сити".
В текущей кампании норвежец успел отыграть 40 матчей, забить 30 голов и отдать четыре результативные передачи. На данный момент он оценивается в 200 миллионов евро (108,7 миллиарда тенге).
Ранее Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. А "Барселона", "Сити" и ПСЖ нашли своего Сатпаева.
Реклама