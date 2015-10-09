"Манчестер Сити" лишился Эрлинга Холанда: известна причина

"Манчестер Сити" выпустил заявление о травме норвежского форварда Эрлинга Холанда. Главный тренер команды испанец Хосеп Гвардиола сообщил сроки восстановления футболиста, передают Vesti.kz.

24-летний нападающий был вынужден покинуть поле во втором тайме четвертьфинального матча Кубка Англии с "Борнмутом", который завершился со счетом 2:1 в пользу горожан. Как оказалось, у Холанда диагностирована травма левой лодыжки.

"Врачи сказали мне, что это (отсутствие Холанда) от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и Клубному чемпионату мира ФИФА он будет готов.

Все травмы, которые случаются в течение сезона, мне жаль их, и мне жаль Эрлинга. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, чтобы вернуться.

У нас нет другого игрока с его навыками и особыми качествами. Мы это знаем, но нам приходится адаптироваться", - цитирует слова Гвардиолы официальный сайт "Сити".