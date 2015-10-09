Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 08:00
 

"Реал" устроил триллер с 8 голами за финал Кубка Испании

  Комментарии (2)

Поделиться
"Реал" устроил триллер с 8 голами за финал Кубка Испании ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" и "Реал Сосьедад" подарили зрителям настоящий триллер в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Мадридский "Реал" и "Реал Сосьедад" подарили зрителям настоящий триллер в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, передают Vesti.kz.

Основное время встречи на "Сантьяго Бернабеу" завершилось со счетом 3:4 (первый матч - 1:0), а в дополнительное время "сливочные" смогли забить решающий гол и выйти в финал.

У гостей отличились Андер Барренечеа (16-я минута), Давид Алаба (автогол на 72-й) и Микель Оярсабаль (80-я и 90+3-я). В составе хозяев голы забили Эндрик (30-я), Джуд Беллингем (82-я), Орельен Чуамени (86-я) и Антонио Рюдигер (115-я).

Таким образом, мадридский "Реал" стал первым финалистом Кубка Испании сезона-2024/25. Второго финалиста определит ответный матч между мадридским "Атлетико" и "Барселоной", их первый поединок завершился вничью - 4:4.

Лига наций 2025. Женщины   •   Лихтенштейн   •   Групповой этап, Лига С. Группа 3, женщины
4 апреля 20:30   •   не начат
Лихтенштейн
Лихтенштейн
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Лихтенштейн
Ничья
Казахстан
Проголосовало 13 человек
Реал Мадрид Футбол

Реклама

Живи спортом!