Клуб Мбаппе в кризисе. Игроки выражают недовольство

Футбольный клуб "Кан", владельцем которого является семья Килиана Мбаппе оказался в затруднительном положении. Об этом сообщалось в феврале. С тех пор ситуация не изменилась к лучшему - команда продолжает занимать последнее место во втором дивизионе Франции, сообщают Vesti.kz.

Игроки клуба все чаще выражают недовольство, и очередной всплеск возмущения произошел после неудачи в матче с "Париж ФК", который закончился поражением 2:4.

"Что посеешь, то и пожнешь", - заявил после игры нападающий клуба Александер Менди, подразумевая акционеров клуба.

Его поддерживает и наставник Мишель дер Закарян, хорошо знакомый в кругах высшего французского футбола.

"Слова Менди полностью отражают наш сезон. У некоторых игроков ментальные проблемы, у некоторых физические, а некоторые конфликтуют между собой".

Согласно данным Foot Mercato, семья Мбаппе приобрела 80 процентов акций клуба у американского инвестиционного фонда Oaktree. Оставшаяся часть капитала осталась под управлением Пьер-Антуана Каптона, президента наблюдательного совета "Кана".

Стоит отметить, что в детстве Мбаппе, выступающий ныне за "Реал" тренировался в академии "Кана". В настоящее время этот клуб уже шестой сезон подряд выступает во французской Лиге 2.