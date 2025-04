"Барселона", "Сити" и ПСЖ нашли своего Сатпаева. Кто он и чем известен?

15-летний Джереми Монга из академии "Лестера" стремительно ворвался в сферу интересов европейских грандов. Несмотря на юный возраст, левый вингер уже тренируется с основной командой под руководством Рууда ван Нистелроя и попал в заявку на матч Кубка против "Манчестер Юнайтед" (1:2), передают Vesti.kz.

По информации издания PasiónFutbol, за Монга пристально следят "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Уверенная игра, техника и способность принимать зрелые решения на поле делают его желанным трансфером для клубов, ориентированных на долгосрочные проекты.

Особенно примечателен интерес "Барселоны", которая, рискуя упустить другую трансферную цель, рассматривает Монга как перспективную альтернативу.

А "Лестер", осознавая его потенциал, рассчитывает сохранить игрока как можно дольше - как с точки зрения будущих успехов, так и потенциальной трансферной выгоды.

