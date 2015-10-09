"Барселона", "Сити" и ПСЖ нашли своего Сатпаева. Кто он и чем известен?

15-летний Джереми Монга из академии "Лестера" стремительно ворвался в сферу интересов европейских грандов. Несмотря на юный возраст, левый вингер уже тренируется с основной командой под руководством Рууда ван Нистелроя и попал в заявку на матч Кубка против "Манчестер Юнайтед" (1:2), передают Vesti.kz.

По информации издания PasiónFutbol, за Монга пристально следят "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Уверенная игра, техника и способность принимать зрелые решения на поле делают его желанным трансфером для клубов, ориентированных на долгосрочные проекты.

Особенно примечателен интерес "Барселоны", которая, рискуя упустить другую трансферную цель, рассматривает Монга как перспективную альтернативу.

А "Лестер", осознавая его потенциал, рассчитывает сохранить игрока как можно дольше - как с точки зрения будущих успехов, так и потенциальной трансферной выгоды.

JEREMY MONGA 🌟



Sensational game from the 15 year old against one of the best U21 teams in the country ⚡️#LCFC #LeicesterCity pic.twitter.com/GrFn0WGOuA — Rising Foxes (@RisingFoxes) March 14, 2025

История Джереми напоминает другую громкую новость с участием молодого казахстанского таланта, речь идет о Дастане Сатпаеве

Несколько месяцев назад лондонский "Челси" подписал 16-летнего полузащитника "Кайрата", и тем самым опередил конкурентов в гонке за перспективного игрока.

Сатпаев, в отличие от Монга, уже стал частью структуры топ-клуба, где ему выстраивают персональный план развития. Пока одни клубы лишь наблюдают за юными талантами, такие гранды, как "Челси", предпочитают действовать на опережение.

Если Монга все же согласится на переход в один из европейских топ-клубов, это станет очередным доказательством того, как далеко готовы заходить футбольные гиганты, чтобы первыми заполучить игрока с огромным потенциалом.