Ислам Махачев может сыграть матч в РПЛ. Подробности

Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) и доминирующий чемпион легкого дивизиона россиянин Ислам Махачев (27-1) может попробовать себя в футболе. Соответствующее предложение у него имеется, сообщают Vesti.kz.

Президент клуба российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо Махачкала" Гаджи Гаджиев дал понять, что пока 33-летний Махачев не соглашается стать футболистом профессионального клуба.

"Просто общаемся. Он согласия на заявку не дает. Если общественность поднимется и все потребуют, чтобы он заявился за свое родное "Динамо". Все остальное не работает", - сказал он "Спорт-Экспрессу".

"Безусловно, это было бы интересно. Не знаю, как это все осуществить на данный момент. Но считаю, что это было бы интересно. Подготовить можно кого хочешь. Нужно чуть времени", - откровенничает специалист.

Главный тренер команды, идущей на 12-м месте из 16 в РПЛ,тоже не против увидеть Махачева среди своих подопечных.

"Он хороший левоногий нападающий. Понятно, что это футбол другого уровня. Выйти на 10 минут можно", - поделился мнением промоутер.

Также о Махачеве в футболе высказался президент промоушена. Он даже назвал позицию, на которой Ислам может себя проявить.

Напомним, что Махачев является одной из самых больших звезд UFC на сегодняшний день. Он провел уже четыре успешные защиты пояса в легком весе, что является абсолютным рекордом в истории американской организации.

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