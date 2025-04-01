Махачев получил бой с Рахмоновым в полусреднем весе UFC! Есть дата и место

Доминирующий чемпион легкого дивизиона и лидер рейтинга Р4Р UFC россиянин Ислам Махачев (27-1) переходит в полусреднюю весовую категорию. Первым соперником файтера из Дагестана в новом весе станет непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поединок между 33-летним Махачевым и 30-летним Рахмоновым состоится в главном карде турнира UFC 317 в Лас-Вегасе (Невада, США), 29 июня. Это событие пройдет в рамках Международной недели боев.

При этом маловероятно, что бой возглавит турнир, так как на кону не будет чемпионского пояса. Махачев и Рахмонов сойдутся в претендентском бою, который определит следующего соперника чемпиона - им будет Белал Мухаммад либо Джек Делла Маддалена (их противостояние пройдет в мае на UFC 315).

Изначально ни Махачев, ни Рахмонов не собирались проводить нетитульный бой. Однако Ислам так и не дождался заманчивых вариантов с защитой пояса в легком дивизионе, а Рахмонов не хочет простаивать и ждать своего шанса до конца года, тем более что в рейтинге его опередил еще один файтер - Шон Брэди.

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