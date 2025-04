Европейский клуб отказался от Роналду. Известна причина

В последние дни в СМИ активно обсуждались слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в миланский "Интер", сообщают Vesti.kz.

Однако, как сообщает Tuttosport, руководство "нерадзурри" даже не рассматривает такой вариант.

Издание напоминает слова генерального директора "Интера" Джузеппе Маротты, который еще ранее заявлял, что подписание 40-летнего португальца – слишком сложная задача с финансовой точки зрения.

Напомним, что у Роналду действует контракт с "Аль-Насром" до середины 2025 года. Ранее в прессе появлялась информация, что легендарный форвард хотел бы сыграть на клубном чемпионате мира вместе с Лионелем Месси за "Интер Майами".

В нынешнем сезоне Роналду провел 33 матча за "Аль-Наср", забив 28 голов и отдав четыре результативные передачи.

