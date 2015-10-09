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В КФФ нашли замену Саяну Хамитжанову

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В КФФ нашли замену Саяну Хамитжанову ©КФФ

В Казахстанской федерации футбола произошли кадровые перестановки. Исполнительный комитет утвердил Давида Лорию на должность генерального секретаря, передают Vesti.kz.

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В Казахстанской федерации футбола произошли кадровые перестановки. Исполнительный комитет утвердил Давида Лорию на должность генерального секретаря, передают Vesti.kz.

Лория - бывший футболист сборной Казахстана, выпускник программы UEFA MIP. Помимо работы в сфере футбола, он является депутатом маслихата Астаны и награжден орденом "Құрмет" за вклад в развитие социальной сферы.

Давид Лория получил новую должность в КФФ

Предыдущий генеральный секретарь КФФ Саян Хамитжанов покинул пост из-за перехода на новую должность. Он назначен советником Министра туризма и спорта Казахстана и будет заниматься вопросами развития футбола и спортивной инфраструктуры в стране.

Ранее в КФФ объявили наказания против некоторых клубов КПЛ и экс-игрока "Кайрата".

©КФФ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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КФФ Футбол КПЛ КПЛ 2025 Лория Давид

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