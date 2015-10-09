Объявлены наказания против клубов КПЛ и экс-игрока "Кайрата"

Некоторые казахстанские клубы были наказаны по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Принятые решения:

Суперкубок Казахстана 2025

"Кайрат" - "Актобе"

ФК "Актобе" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений четырьмя игроками и главным тренером. Штраф необходимо оплатить до 19 апреля 2025 года.

Премьер-лига, 2-й тур

"Окжетпес" - "Атырау"

ФК "Атырау" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками. Оплата штрафа - до 19 апреля 2025 года.

"Кайрат" - "Ордабасы"

Игрок ФК "Ордабасы" Вячеслав Швырев дисквалифицирован на два матча за грубую игру с применением чрезмерной силы. Срок дисквалификации начинается с 9 марта 2025 года.

"Женис" - "Тобол"

Оба клуба получили замечание за ненадлежащую организацию матча и задержку его начала на две минуты из-за позднего выхода команд из раздевалки.

"Жетысу" - "Улытау"

ФК "Улытау" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды (пять предупреждений). Оплатить штраф необходимо до 19 апреля 2025 года.