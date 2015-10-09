Софья Самоделкина рассказала, что значит для нее Казахстан

Фигуристка Софья Самоделкина вернулась в Астану после своего дебюта на чемпионате мира в Бостоне (США), где заняла 14-е место, передают Vesti.kz.

В столичном аэропорту ее встретили десятки фанатов, что стало настоящим сюрпризом для спортсменки.

"Очень впечатлена, потому что я не знала об этом абсолютно. Столько человек приехали в такой поздний час, в 2 часа ночи. Это потрясающе", - призналась Софья в разговоре с Tengri Sport.

Она также поделилась своими впечатлениями от возвращения в Казахстан:

"Приезжаю сюда как домой, это моя родная земля. Даже когда подлетаю к Казахстану, я в предвкушении, что я сейчас приду, приеду на квартиру, спокойно расположусь. Действительно ощущается уже как дом. Я редко бываю, к сожалению, в Казахстане, но когда бываю, все дни на максимум проживаю здесь".

Самоделкина отметила, что на чемпионате мира продемонстрировала достойный результат, хотя был и небольшой недочет:

"Турнир получился удачный, хороший турнир. Если бы, конечно, не помарка, можно было бы сказать, идеальный. Причины (помарки - прим.) есть свои, мы обсудили их с тренерами, будем знать, что нужно в следующий раз сделать по-другому или, может быть, не делать. Оставим это нашим тренерским секретом".

Отметим, что 14-е место Самоделкиной позволит Казахстану представить одну фигуристку в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Самоделкина получила казахстанское гражданство в 2023 году и с тех пор добилась ряд успехов, включая титул чемпионки Казахстана и серебро на Мемориале Дениса Тена.