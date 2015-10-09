Дуэль Казахстана и Узбекистана на Кубке мира завершилась разгромом

Казахстанский боксер Нурзат Онгаров неудачно стартовал на Кубке мира, который проходит в Бразилии, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 50 килограммов он потерпел крупное поражение от узбекистанца Асилбека Жалилова - 0:5.

Ранее на этой же стадии турнира Талгат Сырымбетов (до 60 кг) уступил бразильцу Луису Оливейре с аналогичным счетом, а Даниял Сапарбай (свыше 90 кг) сумел одолеть индийца Нарендера - 3:2.

В женской сетке соревнований Анита Адишева (до 54 кг) не смогла справиться с представительницей Польши Викторией Рогалинской - 0:5.

Кубок мира под эгидой World Boxing состоит из трех этапов. Первый проходит в Бразилии, второй примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21-27 июля) пока не определено.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.