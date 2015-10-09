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Казахстан сотворил камбэк и получил бой с наследником Джалолова на Кубке мира по боксу

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Казахстан сотворил камбэк и получил бой с наследником Джалолова на Кубке мира по боксу ©depositphotos.com/VadimVasenin

Казахстанский боксер Даниял Сапарбай провел бой на Кубке мира от World Boxing в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Даниял Сапарбай провел бой на Кубке мира от World Boxing в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов ему противостоял Нарендер Нарендер из Индии. Первый раунд единогласным решением судей остался за соперником казахстанца.

В двух оставшихся трехминутках и выиграл раздельным решением - 3:2.

В 1/2 финала казахстанец сразится с Жахонгиром Закировым из Узбекистана, которого еще называют наследником Баходира Джалолова.

Отметим, что Казахстан на турнире в Бразилии понес две потери: из дальнейшей борьбы выбыли Талгат Сырымбетов (60 кг) и Аида Акишева (54 кг), представленная в женской сетке.

А. Нурсултан Алтынбек (55 кг) вышел в четвертьфинал.

Отметим, на Кубке мира принимают участие 130 спортсменов из 19 стран.

Турнир проходит под эгидой World Boxing и включает три этапа. Второй этап примет Казахстан (30 июня - 7 июля), а место проведения третьего этапа (21–27 июля) пока не определено.

 

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