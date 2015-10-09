Назым Кызайбай высказалась о материнстве и замужестве

Трехкратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай высказалась о совмещении материнства и спортивной карьеры, передают Vesti.kz.

В частности, 31-летняя боксерша высказалась о своей коллеге Айгерим Саттыбаевой, которая после долгой паузы, связанной с рождением детей, вернулась на ринг. Кызайбай призналась, что не разделяет ее позицию.

"Недавно Айгерим Саттибаева стала бронзовым призером чемпионата Азии. Как вы знаете, Айгерим - мать пятерых детей. Однако я считаю, что после замужества нужно оставить бокс. Потому что первым человеком, который воспитывает ребенка, является мать. Если продолжать спортивную карьеру, ездить на соревнования, уделять время тренировкам, то вы не сможете в полной мере увидеть, как растет и развивается ваш ребенок. Поэтому моя позиция по этому поводу иная", - сказала Кызайбай в эфире Khabar TV.

Сама Назым призналась, что самый задаваемый вопрос в ее адрес связан с замужеством.

Напомним, 16 марта текущего года Кызайбай завоевала историческую золотую медаль на чемпионате мира-2025 в Нише (Сербия), став трехкратным победителем турнира (2014, 2016, 2025). Ранее такого результата не удавалось достичь ни представителю мужской, ни женской сборной Казахстана.

Также боксерша является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года, прошедших в Париже (Франция).

Ранее Назым Кызайбай сменила боксерские перчатки на платье и сделала заявление. А чемпионка мира по боксу откровенно высказалась о конкуренции с Кызайбай.

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