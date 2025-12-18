Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 09:00
 

Боец UFC пообещал нокаутировать Рахмонова и поставил полмиллиона долларов

  Комментарии

Шавкат Рахмонов. Фото: Турар Казангапов, Vesti.kz©

Стало известно, кто может стать следующим соперником второго номера полусреднего веса UFC непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0), сообщают Vesti.kz.

По информации источника, в разработке находится бой Рахмонова против американца Хоакина Бакли (21-7), занимающего десятое место в дивизионе.

"Сообщается, что бой между Шавкатом Рахмоновым и Хоакином Бакли находится в разработке.

Ранее бойцы обменялись резкими высказываниями в социальных сетях: Рахмонов резко высказался о Бакли, а Бакли пообещал поставить 500 000 долларов на то, что нокаутирует Шавката в первом раунде", - пишет источник.


Свой последний бой Бакли провёл в июне, когда единогласным решением судей проиграл экс-чемпиону UFC Камару Усману.

Рахмонов не дрался с декабря 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой пропустил 2025 год и возможность подраться за титул UFC.

