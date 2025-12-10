Топовый боец UFC вызвал Шавката Рахмонова на бой и получил ответ

Десятый номер рейтинга полусреднего веса UFC американский боец Хоакин Бакли бросил вызов казахстанцу Шавкату Рахмонову, занимающему третье место в дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Бакли призвал Шавката подписать контракт на бой, намекнув на то, что "Номад" избегает его.

"Хватит прятаться в Узбекистане, трусливая задница. Ты никогда не дрался ни с кем, у кого была бы моя скорость. Никогда не противостоял моему давлению. Не сражался с кем-то, кто обладал бы такой же мощью. Ты живёшь за счёт созданного образа, а я здесь, чтобы разрушить его.

Ты говоришь о том, чтобы стать следующим претендентом, поэтому я стою на твоём пути. Давай, сделай что-нибудь. Ты знаешь, что поединок со мной вскроет многое: твои дыры, твою нерешительность, твои пределы. Вот почему твоя команда Kill Cliff не упоминает мое имя. Генри Хуфт сам говорил, что никто из его ребят не должен драться со мной.

Сейчас я говорю тебе это, Шавкат. Бакгомедов идёт за тобой. Никаких разговоров о претендентах. Никаких оправданий. Просто подпиши контракт", — написал Бакли на своей странице в Instagram.