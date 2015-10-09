Выяснилось, почему не состоялся бой Кроуфорда против боксёра с 35-0

Тренер американского боксёра Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) Берни Дэвис пролил свет на один из самых обсуждаемых несостоявшихся боёв последних лет — противостояние с другим представителем США Джароном Эннисом (35-0, 31 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

По его словам, инициатива исходила от стороны Кроуфорда, однако дальше разговоров дело так и не дошло.

Специалист отметил, что Эннис неоднократно отказывался от боя, несмотря на готовность Теренса выйти на ринг. Причём речь шла не только о периоде, когда Кроуфорд владел всеми поясами в полусреднем весе.

Статус обязательного претендента и отказ от пояса

В 2023 году Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира, а Эннис был его обязательным претендентом по линии IBF. Однако Теренсу пришлось отказаться от этого пояса, так как контракт обязывал его провести реванш с Эрролом Спенсом. Позже стало ясно, что повторного боя не будет, и команда Кроуфорда предложила Джарону провести унификацию титулов — но получила отказ.

Интерес сохранялся и после боя с Канело

Как утверждает Дэвис, интерес к поединку сохранялся и позднее. Кроуфорд был готов рассмотреть бой с Эннисом даже после победы над Саулем Канело Альваресом. При этом, по словам тренера, сам Джарон и его промоутер Эдди Хирн (Matchroom) активно использовали имя Кроуфорда в публичном поле, однако конкретного предложения так и не последовало.

Слова тренера и точка в истории

Вспоминая ту ситуацию, Дэвис заявил: "Теренс так и сказал: "Возможно, я вернусь в первый средний вес и подерусь с Эннисом, если он бросит мне вызов". Но ничего из этого так и не материализовалось. Знаешь… Ты можешь быть хоть самым талантливым пацаном в мире. Но я не могу заставить тебя делать то, что ты не хочешь делать…"

Недавно Теренс Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры, так и не встретившись с одним из самых желанных соперников для фанатов бокса. Он становился абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях — полусредней, первой средней и второй средней. Американец ушёл с ринга с рекордом 42 победы в 42 боях (31 нокаут), так и не потерпев ни одного поражения.

