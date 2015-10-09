Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 21:24
 

Казахстанский талант подписал контракт с испанским клубом

  Комментарии

Казахстанский талант подписал контракт с испанским клубом ©instagram.com/aldiyar_nurgali

17-летний казахстанский нападающий Алдияр Нургали заключил долгосрочное соглашение с испанским клубом "Леванте", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Условия контракта

Нургали подписал контракт по схеме "3+2". Активация двухлетней опции гарантирует перевод футболиста в первую команду. В случае отказа со стороны клуба игрок сможет покинуть команду в статусе свободного агента.

Выступления за молодёжный состав

До весны 2026 года Нургали будет выступать за юношеский состав "Леванте" (U-19). Команда сейчас занимает второе место в чемпионате и уже прошла квалификацию Кубка Испании.


Интерес со стороны других клубов

Ранее к форварду юношеской сборной Казахстана проявляли интерес и другие испанские клубы — "Валенсия" и "Вильярреал".

Напомним, в недавнем матче против "Эльче" Нургали оформил дубль, обеспечив своей команде победу со счётом 2:1.

