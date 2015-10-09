Казахстанец сокрушил титулованного американца в Гран-при по ММА

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (25-6) успешно стартовал в звёздном Гран-при легковесов лиги Fight Nights. На ивенте в Москве (Россия) он встречался с двукратным победителем Гран-при PFL американцем Рэем Купером (25-14-1), сообщают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на три раунда и прошёл всю дистанцию. В стартовом отрезке Рафикову удалось подловить оппонента ударом ногой, после чего Купер оказался в нокдауне и едва не проиграл поединок техническим нокаутом. Однако он выстоял и смог навязать конкуренцию. Тем не менее Фаниль одержал победу единогласным решением судей - 30-27.

Для 32-летнего Рафикова это был первый бой по ММА за 14 месяцев. Он вышел на серию из пяти побед и пробился в полуфинал Гран-при, где встретится с россиянином(17-4-0-1). В 2019 году они уже встречались в лиге, и тогда Гончаров победил техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается 32-летнего Купера, то он проиграл шестой бой подряд. Американец не побеждает с 2022 года.

Добавим, что реванш между Рафиковым и Гончаровым в полуфинале Гран-при состоится в апреле 2026 года на турнире в Ростове-на-Дону (Россия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!