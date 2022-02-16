В битве Казахстан - Россия определился новый чемпион лиги по ММА

В Атырау прошёл бойцовский турнир NAIZA 79. В главном событии вечера за вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе бились казахстанец Мейрбек Тулегенов (6-2-1) и россиянин Валерий Гусаров (8-1), сообщают Vesti.kz.

Чемпионское противостояние было рассчитано на пять раундов, однако подошло к завершению уже во второй пятиминутке. Гусаров оказался сильнее и поймал Тулегенова на удушающий приём.

Таким образом 33-летний Гусаров стал новым чемпионом лиги NAIZA и продлил победную серию до шести поединков. Уже во втором бою кряду он побеждает бойцов из Казахстана - ранее был остановлен не знавший поражений(6-1-0-1).

Тулегенов же проиграл впервые с 2020 года, но, как и тогда, удушающим приёмом. У него прервалась серия из двух побед и из пяти поединков без поражений (была одна ничья).

