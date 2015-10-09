Победивший казаха в финале ЧА узбекский боксёр потерпел первое поражение в профи

Известный узбекистанский боксёр Мужибилло Турсунов (9-1, 2 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Это случилось в финале Гран-при первого полусреднего веса WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Соперником 26-летнего Турсунова был непобеждённый 22-летний колумбиец Карлос Утрия (14-0, 11 КО). Бой прошёл через все восемь раундов и завершился победой Утрии единогласным решением судей - 78-74, 77-75, 77-75.

Турсунов известен своими достижениями на любительском уровне. В 2024 году он становился чемпионом Азии, победив в финале решением казахстанца. Также Мужибилло наносил поражение чемпиону мира из Казахстанав 2023 году.

Отметим, что изначально в этой паре фаворитом считался именно Утрия, хотя оба спортсмена были непобеждёнными до очного поединка.

