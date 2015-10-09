Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 12:10
 

Победивший казаха в финале ЧА узбекский боксёр потерпел первое поражение в профи

  Комментарии

Поделиться
Победивший казаха в финале ЧА узбекский боксёр потерпел первое поражение в профи Мужибилло Турсунов. Фото: IG/boxinggrandprix ©

Известный узбекистанский боксёр Мужибилло Турсунов (9-1, 2 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Это случилось в финале Гран-при первого полусреднего веса WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Известный узбекистанский боксёр Мужибилло Турсунов (9-1, 2 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Это случилось в финале Гран-при первого полусреднего веса WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Разгромом за две минуты завершилось титульное противостояние Казахстан - Узбекистан
Сегодня 12:35  
Казах оформил нокаут за 10 секунд и установил рекорд (видео)
Сегодня 13:00  

Соперником 26-летнего Турсунова был непобеждённый 22-летний колумбиец Карлос Утрия (14-0, 11 КО). Бой прошёл через все восемь раундов и завершился победой Утрии единогласным решением судей - 78-74, 77-75, 77-75.


Турсунов известен своими достижениями на любительском уровне. В 2024 году он становился чемпионом Азии, победив в финале решением казахстанца Дулата Бекбауова. Также Мужибилло наносил поражение чемпиону мира из Казахстана Ертугану Зейнуллинову в 2023 году.

Отметим, что изначально в этой паре фаворитом считался именно Утрия, хотя оба спортсмена были непобеждёнными до очного поединка. 

Скандальный боец устроил потасовку с другим казахстанцем: им организуют бой по ММА

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!