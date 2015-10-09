Первым поражением в карьере и нокаутом обернулся бой за три чемпионских титула

В Лидсе (Англия) на арене First Direct Arena состоялся громкий поединок во втором среднем весе между британскими боксёрами Каллумом Симпсоном (18-1, 13 КО) и Троем Уильямсоном (22-4-1, 16 КО), передают Vesti.kz.

На кону стояли сразу три престижных пояса — титулы чемпиона Европы по версии EBU, чемпиона Британии и Британского Содружества.

Бой был рассчитан на все 12 раундов, однако до решения судей дело не дошло. Несмотря на статус фаворита, Симпсон не справился с напором соперника и оказался в тяжёлой ситуации в чемпионских раундах. В десятом отрезке он в четвёртый раз за поединок побывал в нокдауне, после чего рефери принял решение остановить бой, зафиксировав досрочную победу Уильямсона.

Таким образом, Трой Уильямсон одержал 22-ю победу на профессиональном ринге и стал обладателем сразу трёх титулов. Для Каллума Симпсона это поражение стало первым в карьере, прервав его беспроигрышную серию.

💣 Troy Williamson KNOCKS OUT Callum Simpson to win the European, British and Commonwealth titles.pic.twitter.com/VcE67L650x — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) December 20, 2025

Алимханулы узнал хорошие новости после допингового скандала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!