Американский боец UFC отреагировал на слова Рахмонова и призвал к бою

Американский боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли (21-7) отреагировал на слова в свой адрес казахстанского файтера Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

Напомним, ранее представитель США в грубой форме бросил вызов казахстанцу. Рахмонов не остался в стороне и в шутливой форме ответил Бакли, назвав его чёрным мальчиком.

Топовый боец UFC вызвал Шавката Рахмонова на бой и получил ответ

"Это не (расизм), но это заученная вещь. Кто-то подсказал ему так сказать. Честно, мне было бы легче, если бы он использовал слово на букву "н". Не буду врать — называть меня мальчиком — это уже перебор, потому что я взрослый мужчина. Ты просто пытаешься проявить неуважение, для меня не проблема, если ты проявляешь неуважение, но этот бой всё равно примешь", — сказал Бакли на YouTube-канале Parry Punch.

Напомним, что Хоакин Бакли провёл последний поединок 15 июня 2025 года против американца нигерийского происхождения Камару Усмана (21-4), бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, и уступил единогласным решением судей.

Шавкат Рахмонов, в свою очередь, не выходил в октагон с 7 декабря 2024 года, когда одержал победу по очкам над ирландцем Иэном Гэрри (17-1) из-за травмы.

На текущий момент Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, тогда как Бакли располагается на десятой позиции.

