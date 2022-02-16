Скандальный боец устроил потасовку с другим казахстанцем: им организуют бой по ММА

На атырауском бойцовском ивенте NAIZA 79 был анонсирован поединок между казахстанцами Жуманом Жумабековым (15-8) и Ануарбеком Бекембетовым по прозвищу Мотиватор (1-2). Они едва не устроили драку во время битвы взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жумана и Ануарбека пригласили в октагон перед главным событием вечера. Между спортсменами некоторое время было напряжение, хотя до этого они находились в нормальных отношениях. Фанаты давно ждали, когда между ними состоится поединок, и теперь он был анонсирован официально.

Бойцы едва не устроили драку прямо брюках и рубашках

Правда, Мотиватор не хотел ждать долго, и уже вчера он был не прочь устроить минутный поединок в клетке.

- Атырау, моя родина, всех приветствую! Жуман, ты хотел кулачку - проблем нет, я согласился. Но мы сейчас должны устроить шоу для народа. Жуман (Мотиватор в этот момент снимает с себя пиджак - Прим. автора), перчатки в эфир, минутка! Минутка!

Жумабеков был готов подраться с Бекембетовым сразу, и даже без перчаток.

- Я поставлю на тебе точку 31 января, старик. Ты понял? Тебе нужна драка? 31 числа в Алматы я завершу твою карьеру!

В один момент, когда бойцы сблизились, Жумабеков даже успел нанести пару ударов по корпусу будущего соперника. Но тут вмешалась охрана, а затем с речью выступил президент лиги Нурбек Карабала.

- Я вас сюда пригласил для Face to Face. Этот бой состоится 31 января, мы должны готовиться к этому. Минутка и всё другое - нам это не нужно. 31 января обещаю вам устроить бой. Сейчас давайте просто лицом к лицу. Да, конечно, мне, как промоутеру, интересно устроить между вами минутку бесплатно. Но давайте лучше 31 января устроим не минутку, а полноценный красивый бой. Кто сейчас допустит рукоприкладство - тот... плохой человек.

При этом зрители на трибунах зажглись элементами шоу и начали скандировать "Минутка, минутка", чтобы бойцам позволили провести "небольшую разминку" за 40 дней до боя. Но в лиге это не приветствуется, поэтому им не позволили подраться прямо в октагоне.

Видео этих событий можете посмотреть ниже:

Мотиватор известен скандалами, а Жумабеков был чемпионом

Если 35-летнего Жумана все знают по выступлениям в ММА, где он провёл более 20 поединков и был чемпионом лиги NAIZA, а также по поединкам на профессиональном ринге в боксе (1-2, 1 КО), то 40-летнего Бекембетова знают в большей степени по боксу и кулачным боям, но ещё больше - по скандальным ситуациям.

В ММА у него 1-2, а в профи-боксе - 1-4, 1 КО. Рекорды несопоставимые, но Ануарбек продолжает оставаться интересным для фанатов за счёт трештока и скандальных ситуаций. К примеру, в начале ноября он в очередной раз был задержан полицией, а затем арестован на 15 суток за постановочное видео с рукоприкладством и нецензурной бранью.

В апреле 2024 года он должен был драться на NAIZA 59 в Алматы с кыргызстанцем Марселем Нурланбек Уулу, но их бой был отменён из-за того, что они устроили драку прямо в гостинице. После этого инцидента Мотиватор также был арестован на 15 суток.

Также в этом году у Мотиватора случился конфликт с российским бойцом Мири Садыговым (7-6-1). Встретив казахстанца, он решил разобраться с ним насчёт слов о звезде (ныне - чемпионе) UFC Петре Яне, который является его другом. До этого Ануарбек вызывал Яна на бой и говорил, что собирается "наказать" его.

Теперь зрители ждут боя на турнире, который пройдёт 31 января в Алматы. Вчерашний конфликт между спортсменами сделал этот бой ещё более желанным как для них самих, так и для фанатов.

