Тони Фергюсон провёл второй бой за год и завоевал чемпионский пояс

Экс-боец UFC Тони Фергюсон (25-11) провёл второй бой по правилам бокса (2-0, 1 КО). На ивенте Misfits Mania в Дубае (ОАЭ) он встретился с британцем Уорреном Спенсером (3-2, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Противостояние за вакантный пояс в среднем весе было рассчитано на пять раундов. Оно прошло всю дистанцию и закончилось победой 41-летнего Фергюсона судейским решением.

Это вторая победа для Тони после его перехода в бокс. В августе он дебютировал в этом виде спорта с победы нокаутом. Что касается 32-летнего Спенсера, то он проводил третий поединок за последний месяц. 28 ноября и 3 декабря он одерживал победы на ринге, но в этот раз не справился с экс-звездой UFC.

Напомним, что американский боец Фергюсон выступал в лучшей ММА-лиге мира с 2011 по 2024 годы, был временным чемпионом лёгкого веса. Последние четыре года он только проигрывал, покинув промоушен с серией из восьми поражений.

