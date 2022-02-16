Разгромом за две минуты завершилось титульное противостояние Казахстан - Узбекистан

Казахстанский боец Болат Заманбеков (11-3) стал новым чемпионом лиги NAIZA в наилегчайшем весе. В соглавном событии 79-го турнира организации в Атырау он бился с узбекистанцем Исломом Каримовым (5-2), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов, однако 29-летнему Заманбекову хватило меньше двух минут, чтобы заставить 24-летнего Каримова сдаться. Победу Болату принёс удашующий приём.

Для Болата это третья победа подряд (все - досрочные). Девять из 11 выигранных боёв он завершал болевыми и удушающими приёмами.

Что касается Каримова, то он потерпел второе поражение в карьере, и вновь сдачей. У него прервалась серия из трёх выигранных поединков.

Изначально за пояс чемпиона в этой весовой категории должны были подраться два казахстанца - Еламан Саясатов (7-0) и Заманбеков. Однако Саясатов слетел с поединка из-за травмы, а лига нашла ему замену в лице Каримова. Тем не менее Болат и Еламан уже договорились встретиться в клетке в следующем поединке.

