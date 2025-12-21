Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 18:08
 

Бой зимой? Тренер Рахмонова сделал заявление о возвращении Шавката в UFC

  Комментарии

Поделиться
Бой зимой? Тренер Рахмонова сделал заявление о возвращении Шавката в UFC Шавкат Рахмонов. ©Турар Казангапов/Vesti.kz.

Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0) Эдуард Базров рассказал, когда болельщикам стоит ожидать возвращения непобеждённого полусредневеса в октагон, передают Vesti.kz.

Поделиться

Тренер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (19-0) Эдуард Базров рассказал, когда болельщикам стоит ожидать возвращения непобеждённого полусредневеса в октагон, передают Vesti.kz.

Когда ждать следующий бой Рахмонова

По словам наставника, конкретную дату назвать пока невозможно из-за календаря и некоторых обстоятельств, однако ориентиры уже есть.

"Надеюсь, в следующем году вернёмся. Точный месяц назвать не могу — там будет Ораза. Надеюсь, что весной, с Божьей помощью, в начале весны", — заявил Базров в интервью YouTube-каналу Namys Fighting.

Последний бой Рахмонова в UFC

Напомним, Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Изначально казахстанец должен был сразиться за чемпионский пояс с Белалом Мухаммадом (24-5), однако тот снялся с боя из-за травмы.

В итоге Рахмонов принял поединок с ирландцем Иэном Гэрри (17-1), провёл полноценный пятираундовый бой и одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Зима или весна?

Ранее сам Рахмонов допускал возможность возвращения в октагон зимой — в начале 2026 года, ориентировочно в феврале. Однако слова тренера дают понять, что наиболее вероятным сроком камбэка всё же остаётся весна, если не возникнет новых факторов, влияющих на подготовку бойца.

Рахмонову предложили два боя в UFC: один из соперников идёт с 19-0

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!