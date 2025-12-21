Топурия "записал" себе победу нокаутом над Махачевым в UFC

Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испанец грузинского происхождения Илия Топурия (17-0) сделал громкое заявление в адрес лидера полусреднего дивизиона Ислама Махачева (28-1), назвав себя самым опасным соперником для россиянина, передают Vesti.kz.

Громкий вызов чемпиону P4P

28-летний испано-грузинский боец выразил уверенность, что именно его поединок с Махачевым ждёт весь мир MMA. По словам Топурии, российский чемпион избегает этого боя и предпочитает критиковать на расстоянии.

"Все знают, что бой между мной и Махачевым все хотят увидеть, и по какой-то причине Ислам его не принял, а потом ещё и слишком много болтает. Очень легко говорить за тысячи километров и критиковать меня, но когда я оказываюсь в октагоне, начинаешь понимать, что я не Джек Делла Маддалена, не Дэн Хукер, не все те парни, с которыми ты встречался. Я совсем другой, когда нанесу тебе удар своей правой, увидишь, что тебя ждёт очень-очень долгий сон", — цитирует слова Топурии RedCornerMMA.

Расклад сил в UFC

В настоящий момент Ислам Махачев возглавляет рейтинг UFC P4P (вне зависимости от весовых категорий), тогда как Топурия занимает вторую строчку. Ранее чемпион лёгкого веса уже заявлял о готовности подняться в полусредний дивизион ради боя за пояс дагестанского файтера.

Конкуренция в полусреднем весе

Отметим, что среди главных претендентов на титул Махачева в новом дивизионе также значится казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который остаётся одним из самых опасных и стабильных бойцов UFC без поражений.

