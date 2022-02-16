Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Казах оформил нокаут за 10 секунд и установил рекорд (видео)

Казах оформил нокаут за 10 секунд и установил рекорд (видео) Аманбек Бекмуратулы. Фото: IG/aman_bekmuratuly©

Казахстанский боец ММА Аманбек Бекмуратулы (5-0) оформил быстрый нокаут на турнире NAIZA 79 в Атырау. Его соперником был другой представитель нашей страны Темирлан Абдурахманов (3-2), сообщают Vesti.kz.

Бой был завершён уже на десятой секунде. Бекмуратов с первой же атаки ошеломил оппонента, после чего добил в партере. Абдурахманов ничего не успел предпринять.


Бекмуратулы - боец из Атырау, у которого все пять побед досрочные (четыре нокаута и один сабмишен). Как сообщает лига NAIZA, этот нокаут стал самым быстрым в истории промоушена.

