Решение по Алимханулы вызвало критику в боксёрском мире

Исключение объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) из рейтинга The Ring после допинг-скандала спровоцировало резонанс и обвинения в двойных стандартах, передают Vesti.kz.

Реакция на решение The Ring

Авторы проекта Doctor Boxing Talk высказались по поводу исключения непобеждённого казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из рейтинга авторитетного журнала The Ring. По их мнению, сам шаг выглядит формально оправданным, однако причины такого решения могут крыться не столько в принципиальности издания, сколько в недостаточной медийности спортсмена.

— The Ring исключил Жанибека Алимханулы из своего рейтинга, и я считаю это вполне уместным. Но это, скорее, связано с его малой популярностью, чем с тем, что они поступают правильно. Если бы они поступали правильно, то наказывали бы всех жуликов, включая своего ведущего — Райана Гарсию. Вы не можете критиковать одного жулика и при этом поддерживать другого! Жанибек — читер не больше, чем Гарсия. Райан Гарсия превысил допустимую норму содержания остарина в организме в 60 раз! — заявил автор канала.

Обновлённый рейтинг среднего веса

После исключения Алимханулы первое место в рейтинге The Ring занял чемпион WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО). Следом расположились представители Кубы — Йоэнлис Эрнандес (8-0, 7 КО) и экс-чемпион мира Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО).

Сорванный объединительный бой

Напомним, что 7 декабря Жанибек Алимханулы должен был провести объединительный поединок против Эрисланди Лары за три чемпионских пояса в среднем весе. Однако за несколько дней до боя в допинг-пробе казахстанца был обнаружен мельдоний, что привело к отмене поединка. В итоге Лара вышел на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-5, 34 КО) и одержал победу единогласным решением судей.

Что дальше

По делу Алимханулы продолжается внутреннее расследование. Вскрытие пробы B запланировано на 8 января, после чего будет дана окончательная правовая оценка ситуации. До этого момента будущее казахстанского чемпиона в мировых рейтингах остаётся неопределённым.

Алимханулы узнал хорошие новости после допингового скандала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!