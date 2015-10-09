Перепалка с российским нокаутёром: "Казахстанский Макгрегор" сделал заявление с извинением

Казахстанец Фаниль Рафиков (25-6) провёл эмоциональную дуэль взглядов со своим следующим соперником россиянином Андреем Гончаровым (17-4-0-1). Они встретятся в полуфинале Гран-при легковесов Fight Nights, сообщают Vesti.kz.

После победы Рафикова над Рэем Купером (25-14-1) организаторы устроили дуэль взглядов между казахстанцем и Гончаровым, которые подерутся друг с другом в полуфинале.

"Я от тебя ожидал лучшего. Ты сегодня показал, что ты можешь", - сказал Гончаров. "Так ты полупьяного Вову (Токова) не мог уронить", - ответил Рафиков.

С самого начала дуэль выглядела нервной. Они обменялись колкостями, находясь в сантиметрах друг от друга:

После бойцам дали высказаться в микрофон, чтобы все зрители могли слышать, о чём они говорят. Начал Гончаров:

- Он сказал за (моего) прыдыдущего соперника - "полупьяный". В первую очередь, это некрасиво. Володя (Токов) - чемпион мира по боевому самбо, парень очень сильный и достойный. Поэтому уважительно относись к людям и вот это тщеславие своё убери, понял?!

Но Фаниль моментально парировал, заявив, что высокомерный здесь именно Андрей:

- Говорит за уважение. На пресс-конференции говорил "Это средние бойцы". Это ты человек с большим ЧСВ (чувство собственной важности - Прим. автора), амбассадор университета, английский подучи!

Последние слова были всё же за россиянином:

- Тебе сказано всё по факту. И посмотри, как мой поединок прошёл, и как твой прошёл. У этого человека (твоего соперника) было в пяти последних боях пять поражений. Ты с ним возился три раунда и был в опасных ситуациях. Просто от тебя ожидали большего, ты сам это понимаешь, и ты сам ожидал большего, но что получилось, то получилось. Ок, без проблем, увидимся в апреле. Полуфинал, ждите, Гончаров - Рафиков, это будет интересно.

"На эмоциях про Владимира Токова чуть сказал лишнего. Я, как мужчина, признаю это. Если его обидел - извиняюсь. Всё что было сказано - было на эмоциях. Как считал его сильным бойцом, так и считаю", - заключил казахстанец.

После боя Рафиков сделал заявление в своих соцсетях, где принёс извинения российскому бойцу(11-3) за слова на эмоциях:

Что касается противостояния Гончаров - Рафиков, то это будет второй бой между ними. В 2019 году, на турнире АСА, Андрей одержал победу нокаутом во втором раунде. Теперь они подерутся вновь, но уже на апрельском ивенте Fight Nights в 2026 году, где оспорят путёвку в финал Гран-при. Поединок пройдёт в Ростове-на-Дону (Россия).

Добавим, что в четвертьфинале 32-летний Рафиков, известный по прозвищу "Казахстанский Макгрегор", победил Купера единогласным решением судей, а 27-летний Гончаров за две недели до этого выиграл техническим нокаутом во втором раунде у Токова.

