Рыбакиной объявили вердикт после сенсационного матча

Популярный спортивный портал Sportskeeda признал поражение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5 WTA) главной сенсацией 2025 года в женском теннисе, передают Vesti.kz.

В августе Рыбакина встретилась в полуфинале Canadian Open с молодой канадкой Викторией Мбоко. Несмотря на уверенную победу в первом сете 6:1, Елена уступила в следующей партии и в решающем сете — 1:6, 7:5, 7:6.

"Казалось, Мбоко окончательно выдохлась, когда проиграла Рыбакиной первый сет со счётом 1:6. Однако затем боевой дух тинейджерки из Канады проявился на полную мощь. Она спасла матч-бол, победив Рыбакину в трёх сетах на ярком камбэке. Вырвав победу буквально из пасти поражения, Мбоко сумела развить этот импульс и в финале обыграла Наоми Осаку, завоевав самый крупный трофей в своей карьере", — отмечают авторы.

Сегодня, 26 декабря, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) проведёт матч против второй ракетки мира — польской теннисистки Иги Швёнтек в рамках выставочного турнира World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне (Китай). Прямая трансляция доступна по этой ссылке. Эта встреча станет стартовой для Рыбакиной в последнем туре сезона 2025 года.

