"Барыс" нашёл усиление на матчи КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" близок к подписанию перспективного казахстанского нападающего Никиты Мерзликина, передают Vesti.kz.

По информации программы "Головой об лёд", в ближайшее время 20-летний форвард усть-каменогорского "Торпедо" станет игроком системы столичного клуба.

В текущем сезоне Мерзликин в основном выступал за молодёжную команду и в матчах лиги "Жастар" продемонстрировал высокую результативность — 20 очков (9 шайб и 11 передач) в 20 встречах.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" проведёт 27 декабря. В Астане команда Михаила Кравца примет хабаровский "Амур".

Стоит отметить, что межсезонный период ознаменовался для клуба серьёзными кадровыми изменениями. Команду возглавил российский тренер Михаил Кравец, а ростер был заметно обновлён за счёт целого ряда новичков. Состав усилили американский нападающий Майк Веккионе, защитники из США Иэн Маккошен и Райли Уолш, российский форвард Эмиль Галимов, канадский голкипер Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, а также представитель Казахстана Дмитрий Бреус. При этом клуб расстался с российским защитником Юрием Паутовым, который находился на просмотре и не получил полноценного контракта.

