Сорвавший бой против Алимханулы чемпион мира подерётся с другим казахстанцем

Боксёрский аналитик из США Васим Мазер уверен, что чемпион мира в среднем весе по версии WBC доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) в скором времени проведёт защиту титула против непобеждённого казахстанца Мейирима Нурсултанова (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

"Позиция Нурсултанова уже сказала всё сама за себя. И теперь, когда часы наконец снова пошли, дивизион среднего веса WBC вынужден столкнуться с вопросом, который слишком долго откладывал", — пишет Мазер на That Boxing Guy.

Напомним, всемирный боксерский совет (WBC) ещё в январе текущего года уведомил команду доминиканца Адамеса о необходимости провести обязательную защиту титула против казахстанца Нурсултанова. Однако переговорный процесс осложнился задержками и непредсказуемыми решениями. В феврале Адамес неожиданно выбрал другой путь и вышел на бой с непобеждённым британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 KO), поединок завершился вничью, что позволило Адамесу сохранить пояс WBC.

После этого организация официально уточнила: следующим обязательным претендентом остаётся именно Нурсултанов, и сторонам был установлен срок до 6 мая для заключения сделки. Оформить поединок в указанный срок не удалось, однако WBC отметила "позитивные сдвиги" в переговорах и предоставила дополнительное время.

Дальнейшие месяцы прошли без прогресса: переговоры не продвинулись, и официальных заявлений не последовало до декабря. В начале этого месяца на ежегодной сессии WBC вновь подтвердил требование провести обязательную защиту титула Адамесом против Нурсултанова.

Параллельно на обязательный бой с Адамесом претендовал другой казахстанец — объединённый чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO). Этот поединок должен был состояться осенью 2025 года при участии инвестора из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, однако Адамес отказался от встречи, и сделка так и не была реализована.

