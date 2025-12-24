От Сатпаева до Рыбакиной! Кто лучший спортсмен 2025 года по версии Vesti.kz

2025 год подходит к концу — и для казахстанского спорта он стал по-настоящему особенным. Наши атлеты громко заявили о себе на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов и на других престижных международных аренах, завоёвывая золото, устанавливая рекорды и переписывая историю. Каждый успех был не просто победой, а наглядным доказательством силы характера, труда и веры в себя.

Редакция Vesti.kz представляет список номинантов на звание "Спортсмен года". В него вошли яркие звёзды, чьи достижения сделали 2025-й особенным и незабываемым для всей страны. Кто они, чем запомнился их сезон и почему именно эти имена заслужили место среди лучших — рассказываем о каждом из номинантов.

Данил "Molodoy" Голубенко, киберспорт

Невероятный путь от простого парня из Семея до одного из самых талантливых игроков нового поколения в мире. Данил Голубенко, известный в киберспорте как Molodoy, в определённый период едва не был отчислен из школы. Он встречал сопротивление родителей, обеспокоенных таким сильным погружением сына в увлечение, которое на самом деле стало делом жизни.

2025-й — год прорыва для Данила: в апреле его подписали в FURIA Esports – один из самых популярных и амбициозных клубов в мире по Counter-Strike, базирующихся в Бразилии. Казахстанец быстро заявил о себе - в сентябре FURIA выиграла крупный турнир FISSURA Playgrounds 2 с призовым фондом 1 250 000 долларов, а Molodoy признали лучшим игроком.

Данил вошёл в число претендентов на игрока года, и если не в этом году, то в будущем у него есть большие перспективы добраться до этого титула.

Molodoy всякий раз подчеркивает, что он из Казахстана, демонстрируя флаг страны на турнирах, и настроен прославлять страну на мировом уровне. В FURIA он впитал бразильский задор, который удивительным образом сложился с его стойким характером, заложенным в одном из самых брутальных городов Казахстана.

Дастан Сатпаев, футбол

В 16 лет он перевернул игру в казахстанском футболе. Уже в 2024-м пошел слух, что в недрах кайратовской академии идентифицирован талант с невероятными данными. Дастан разносил всех на юношеском уровне, выступая в командах на 2-3 года старше.

Зима 2025-го стала поворотным моментом и громом среди ясного неба. Сатпаева, который на тот момент провёл считанное количество минут за основу "Кайрата", подписал один из главных топ-клубов мира - "Челси". Несколько миллионов евро были перечислены из Лондона в Алматы за 16-летнего паренька - история большого пиара или действительно феномена?

Дастан быстро все доказал. Он уничтожал главных соперников в КПЛ и стал локомотивом "Кайрата" на пути ко второму подряд чемпионству. Но, безусловно, главное - исторический выход "Кайрата" в Лигу чемпионов, где Сатпаев стал лицом команды. Он забил важнейший пенальти "Словану", пахал в непривычной для себя роли с "Селтиком", а затем оформил дебютный гол в общем этапе ЛЧ, войдя в тройку самых молодых авторов забитого мяча вместе с бриллиантами каталонской "Барселоны" Ламином Ямалем и Ансу Фати.

В сборной Казахстана Дастан тоже оформил яркий хайлат - дебютный гол и сразу в ворота топ-команды в лице сборной Бельгии.

Сатпаев побил кучу рекордов внутри Казахстана и даже в Европе, о нём пишут мировые издания, а эксперты признают - этот парень действительно пойдет далеко, и теперь даже "Челси" не выглядит потолком для него.

Александр Бублик, теннис

Самый продуктивный год в карьере Александра, где он не только вернулся в топ-20 рейтинга ATP, но и достаточно близко подобрался к десятке лучших теннисистов мира (ныне 11-й в рейтинге). Бублик завершил 2025 год с четырьмя титулами ATP — это лучший результат в его карьере за сезон.

Добавляет шарма этим результатам тот факт, что он выиграл трофеи на разных покрытиях: на траве (ATP 500 в Халле), на грунте (ATP 250 в Гштааде и ATP 250 в Китцбюэле) и на харде (Hangzhou Open). ATP 500 в Халле стал примечательным тем, что в финале Бублик обыграл Даниила Медведева 6:3, 7:6. Это значимая победа над топ-оппонентом и один из важнейших титулов сезона для казахстанца.

Лучшего для себя результата Александр добился и на мейджорах. На Roland Garros Бублик добрался до четвёртого раунда, где сенсационно выиграл матч у пятого сеяного Джека Дрэпера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира этой категории.

Асу Алмабаев, ММА

Да, сразу скажем, у Асу есть поражение от Манеля Капе в этом году, его нельзя не учитывать, ведь поединок был значимым. Но при этом на UFC Fight Night 253 в Лас-Вегасе Алмабаев стал первым казахстанцем, который вышел в мейн-ивенте турнира.

И что важно, Асу довольно быстро реабилитировался. На турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби Алмабаев уверенно победил перуанца Хосе Очоа единогласным решением судей.

Завершил год казахстанец на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Алмабаев противостоял бывшему претенденту на титул чемпиона UFC Алексу Пересу и выиграл бой удушающим приёмом (гильотина) в третьем раунде — ярчайшая победа в поединке, который складывался очень непросто для Асу.

В итоге у Алмабаева три боя за год, 7-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе и все более ощутимые шансы подраться за чемпионский титул в ближайшей перспективе.

Елена Рыбакина, теннис

Этот год можно с уверенностью назвать полноценной перезагрузкой и возвращением Елены на прежние лидирующие позиции в туре.

Безусловно, главное достижение Рыбакиной в этом году — титул на Итоговом турнире WTA Finals в Эр-Рияде, где в финале она обыграла первую ракетку мира — Арину Соболенку со счётом 6:3, 7:6. Это принесло не только важный титул, но и рекордные призовые в истории тенниса! За победу в Эр-Рияде казахстанка заработала 5,235 миллиона долларов США. Ни один теннисист или теннисистка ранее не получали такой суммы за один турнир. Предыдущие рекорды принадлежали белоруске Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу, которые заработали по 5 миллионов долларов на Открытом чемпионате США в сентябре 2025 года.

Кроме того, Рыбакина завоевала титул WTA 500 Ningbo Open и ярко выступила на Cincinnati Open (Masters 1000), где победила ту же Соболенко и добралась до полуфинала.

По итогам сезона Рыбакина поднялась в топ-5 мирового рейтинга WTA и очевидно, что в оптимальной форме казахстанка способна реализовывать еще более амбициозные задачи.

Айдос Султангали, греко-римская борьба

Казахстан впервые в XXI веке получил чемпиона мира по греко-римской борьбе. Айдос Султангали стал обладателем золотой медали в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира-2025 в Загребе. До него высшую награду мировых первенств для страны выигрывали лишь Юрий Мельниченко, Мхитар Манукян и Бахтияр Байсеитов, причём Мельниченко и Манукян становились чемпионами мира по два раза.

Путь Султангали к вершине был выстроен на упорстве и стабильности. В детстве он тайком от отца бегал на ипподром — дома говорил, что идёт на тренировки по борьбе. Айдос всерьёз увлекался лошадьми и даже выступал в байге, где сумел выиграть два автомобиля.

Долгое время он разрывался между борцовским ковром и страстью к скачкам. Окончательную точку в выборе поставил тренер по борьбе, который связался с отцом Айдоса и предложил отправить талантливого парня в спортивный интернат Петропавловска. Именно это решение стало поворотным в истории будущего чемпиона мира.

Назым Кызайбай, бокс

В мировом спорте часто применим термин "наследие". На сегодня Назым Кызайбай уже имеет невероятное по масштабу наследие в рамках казахстанского бокса.

Назым завоевала свою третью медаль чемпионата мира в марте 2025 года в Сербии, взяв золото в весовой категории до 48 кг, ранее побеждала в 2014 и 2016 годах. Это достижение стало историческим для Казахстана: ни один казахстанский боксёр — ни мужчина, ни женщина — ранее не выигрывал три титула чемпиона мира. В сентябре 2025 года она также принесла Казахстану очередную медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Темирлан Анарбеков, футбол

От второго вратаря "Кайрата" до практически общенационального героя - статус Темирлана Анарбекова стремительно изменился всего за несколько месяцев.

Молодой голкипер проявил себя в пиковый момент сезона для "Кайрата" и стал главным героем противостояния с "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов. Он не пропустил ни разу за 120 минут основного времени, а затем отразил три пенальти в послематчевой серии, что позволило "Кайрату" впервые в истории квалифицироваться в основную сетку главного клубного футбольного турнира мира.

Позже Анарбеков получил крайне неприятную травму (сломал челюсть в игре с "Актобе"), но весьма быстро восстановился и продолжил творить магию в еврокубках. Выступления против миланского "Интера" было особенно впечатляющим, а в игре с "Олимпиакосом" он получил от УЕФА приза лучшего игрока матча - стал первым казахстанцем с подобной наградой.

Теперь все, включая болельщиков и экспертов, твердят лишь одно - Темирлан должен пойти дальше и заслужил трансфер в топовую европейскую лигу.

Абиба Абужакынова, дзюдо

В июне 2025 года Абиба Абужакынова выступила на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) и завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг. Это стало историческим достижением для казахстанского женского дзюдо — впервые спортсменка из Казахстана вышла в финал чемпионата мира и завоевала серебро на мировом первенстве.

Кроме того, у Абибы бронза на турнире серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан) — она принесла Казахстану первую награду этого турнира в своей категории и бронза на Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ) в ноябре этого года.

Благодаря стабильным выступлениям на крупных стартах Абужакынова поднялась в мировом рейтинге IJF и входит в число ведущих дзюдоисток в своей весовой категории.

Бейбарыс Каблан, таеквондо

Каблан стал чемпионом мира по таеквондо среди спортсменов до 21 года, завоевав золото в весовой категории свыше 87 кг на молодежном мировом первенстве в Кении. В финале он одержал победу над представителем Южной Кореи Ян Чжунёнем. Это достижение стало историческим — первым в истории Казахстана золотым титулом на чемпионате мира в этой возрастной категории.

Ранее Бейбарыс тоже показал высокие результаты: на Азиатском клубном чемпионате по таеквондо в Китае (в Уси) он завоевал серебряную медаль в категории свыше 87 кг, а на Летней Универсиаде 2025 года в Германии Каблан вместе со сборной Казахстана стал обладателем бронзовой медали.

Мечта молодого спортсмена - завоевать олимпийские золото, после такого сезона она вполне обоснована и при дальнейшей работе и прогрессе реализуема.

ВНИМАНИЕ! ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ В TELEGRAM-КАНАЛЕ ДО 00:00 30 ДЕКАБРЯ!

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС МОЖНО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ:

Фото: пресс-служба Федерации таэквондо Казахстана©, НОК РК©, instagram.com/kazwrestling_official©, Аян Несипбеков©, КТФ/Андрей Ударцев©, hltv.org©, КФФ©, Болат Айтмолда©

