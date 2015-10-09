Прямая трансляция стартового матча Рыбакиной на последнем турнире 2025 года

Сегодня, 26 декабря, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) проведёт матч против второй ракетки мира — польской теннисистки Иги Швёнтек, сообщают Vesti.kz.

Последние выходы на корт в 2025 году

Встреча состоится в рамках выставочного турнира World Tennis Continental Cup, который проходит в Шэньчжэне (Китай).

Для Рыбакиной эти соревнования станут заключительными в уходящем сезоне. Прямая трансляция поединка Рыбакина — Швёнтек запланирована в 15:30 по казахстанскому времени и будет доступна по этой ссылке.

История противостояния

В 2025 году теннисистки встречались между собой пять раз. Четыре первые очные дуэли остались за Швёнтек:

United Cup в Австралии — 7:6, 6:4,

Турнир в Дохе — 6:2, 7:5,

"Ролан Гаррос" в Париже — 1:6, 6:3, 7:5,

Турнир в Цинциннати — 7:5, 6:3.

Однако в их последнем противостоянии Рыбакина сумела взять убедительный реванш. На Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде казахстанка разгромила Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:0, что стало одной из самых ярких побед сезона.

Один из лучших сезонов в карьере

Уходящий год стал для Елены Рыбакиной одним из самых успешных на профессиональном уровне. В 2025 году она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

В финале этого престижного соревнования казахстанка уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко, подтвердив свой высокий статус и репутацию одной из самых опасных соперниц в женском туре.

