Чимаеву "записали" победу над Махачевым в UFC

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Артур Фаизов поделился своими предпочтениями в мире смешанных единоборств и назвал бойца, которого считает сильнейшим в современном UFC, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По словам хоккеиста, его главным фаворитом является непобеждённый чемпион организации в среднем весе Хамзат Чимаев (15-0).

"Позже стал наблюдать за Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас в UFC я фанат Чимаева. Ещё мне нравится Ислам Махачев, но всё же считаю Хамзата лучшим бойцом современности. По моему мнению, он бы разобрал и Нурмагомедова (в его лучшие годы), и Махачева", – приводит слова Фаизова официальный сайт МХЛ.

На данный момент Хамзат Чимаев остаётся непобеждённым в профессиональной карьере, одержав 15 побед в 15 поединках, шесть из которых завершил нокаутом. Титул чемпиона UFC в среднем весе он завоевал 16 августа 2025 года на турнире UFC 319, победив Дрикуса дю Плесси (23-3).

Ислам Махачев (28-1), которого Фаизов также отметил среди любимых бойцов, в своём последнем поединке, прошедшем в ноябре 2025 года, дебютировал в полусреднем весе и уверенно одолел австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3) единогласным решением судей. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) и обладает одной из самых впечатляющих победных серий в истории промоушена.

Хабиб Нурмагомедов (29-0), завершивший карьеру в 2021 году с идеальным рекордом, по-прежнему остаётся знаковой фигурой в мире ММА и входит в Зал славы UFC.

