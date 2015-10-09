Анарбеков обошёл Мбаппе и возглавил топ-рейтинг Лиги чемпионов

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков возглавил любопытный рейтинг по версии статистического портала Sofascore, передают Vesti.kz.

По данным источника, в этом сезоне Лиги чемпионов только четыре игрока имеют средний рейтинг Sofascore 8.00 или выше. При этом Анарбеков занимает первую строчку, опережая двух известных футболистов.

Топ-4 рейтинга Sofascore в ЛЧ сезона-2025:

🔹 Темирлан Анарбеков ("Кайрат") - 8.90

🔹 Килиан Мбаппе ("Реал") - 8.34

🔹 Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 8.33

🔹 Никита Хайкин ("Будё-Глимт") - 8.10

"Два непредсказуемых форварда и два относительно неизвестных вратаря", — отмечает Sofascore в подписи к рейтингу.

Напомним, что Анарбеков стал первым казахстанцем , получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов.

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

