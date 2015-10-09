Анарбеков обошёл Мбаппе и возглавил топ-рейтинг Лиги чемпионов

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков возглавил любопытный рейтинг по версии статистического портала Sofascore, передают Vesti.kz.
По данным источника, в этом сезоне Лиги чемпионов только четыре игрока имеют средний рейтинг Sofascore 8.00 или выше. При этом Анарбеков занимает первую строчку, опережая двух известных футболистов.
Топ-4 рейтинга Sofascore в ЛЧ сезона-2025:
🔹 Темирлан Анарбеков ("Кайрат") - 8.90
🔹 Килиан Мбаппе ("Реал") - 8.34
🔹 Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 8.33
🔹 Никита Хайкин ("Будё-Глимт") - 8.10
"Два непредсказуемых форварда и два относительно неизвестных вратаря", — отмечает Sofascore в подписи к рейтингу.
Напомним, что Анарбеков стал первым казахстанцем, получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов.
🫂 | They come in pairs— Sofascore Football (@Sofascore) December 10, 2025
Only four players are currently averaging a Sofascore Rating of 8.00 or higher in the #UCL this season:
• Temirlan Anarbekov
• Kylian Mbappé
• Victor Osimhen
• Nikita Haikin
Two mercurial forwards and two rather unknown goalkepeers 🤝 pic.twitter.com/BdSfnTErq5
"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:
🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".
УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама