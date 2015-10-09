Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 20:09
 

Анарбеков обошёл Мбаппе и возглавил топ-рейтинг Лиги чемпионов

  Комментарии

Анарбеков обошёл Мбаппе и возглавил топ-рейтинг Лиги чемпионов Темирлан Анарбеков. Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков возглавил любопытный рейтинг по версии статистического портала Sofascore, передают Vesti.kz.

По данным источника, в этом сезоне Лиги чемпионов только четыре игрока имеют средний рейтинг Sofascore 8.00 или выше. При этом Анарбеков занимает первую строчку, опережая двух известных футболистов.

Топ-4 рейтинга Sofascore в ЛЧ сезона-2025:

🔹 Темирлан Анарбеков ("Кайрат") - 8.90
🔹 Килиан Мбаппе ("Реал") - 8.34
🔹 Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 8.33
🔹 Никита Хайкин ("Будё-Глимт") - 8.10

"Два непредсказуемых форварда и два относительно неизвестных вратаря", — отмечает Sofascore в подписи к рейтингу.

Напомним, что Анарбеков стал первым казахстанцем, получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов.

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

