"Актобе" расстался с нападающим сборной Казахстана

Казахстанский нападающий Оралхан Омиртаев покинул "Актобе" в связи с истечением срока действия контракта, передают Vesti.kz.

Форвард присоединился к "красно-белым" в начале этого года. Он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

В карьере Омиртаева также были белорусские БАТЭ, "Слуцк", а также "Атырау", "Акжайык", карагандинский "Шахтёр" и "Тобол".

С 2018 года периодически вызывается в сборную Казахстана.

"Актобе" финишировал на пятом месте в таблице КПЛ-2025.

