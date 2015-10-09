"Актобе" расстался с нападающим сборной Казахстана

Казахстанский нападающий Оралхан Омиртаев покинул "Актобе" в связи с истечением срока действия контракта, передают Vesti.kz.
Форвард присоединился к "красно-белым" в начале этого года. Он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
В карьере Омиртаева также были белорусские БАТЭ, "Слуцк", а также "Атырау", "Акжайык", карагандинский "Шахтёр" и "Тобол".
С 2018 года периодически вызывается в сборную Казахстана.
"Актобе" финишировал на пятом месте в таблице КПЛ-2025.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама