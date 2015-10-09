Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Франция
Сегодня 20:59
 

ПСЖ хочет подписать форварда "Реала", но Луис Энрике против

ПСЖ хочет подписать форварда "Реала", но Луис Энрике против ©Depositphotos/thenews2.com

Слухи о возможном уходе Винисиуса Жуниора из "Реала" усилились. "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к бразильскому вингеру, и клуб готов рассмотреть его трансфер в будущем, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

План Аль-Хелаифи: месть Пересу и выгодный трансфер

Нассер Аль-Хелаифи по-прежнему ищет способ "отомстить" Флорентино Пересу за бесплатное подписание Килиана Мбаппе. Цель ПСЖ — подписать Винисиуса либо бесплатно, либо за символическую сумму, воспользовавшись тем, что его контракт с "Реалом" истекает в 2027 году. За это время форвард отклонил все предложения о продлении соглашения.


Проблемы в "Реале": конфликт с Алонсо и не только

Отношения Винисиуса с тренером Хаби Алонсо полностью испорчены. Более того, сам стадион "Сантьяго Бернабеу" недавно освистал 25-летнего форварда за его поведение и слабую игру. Некоторые партнёры по команде также устали от его капризов, что превратило игрока в настоящую "головную боль" для клуба.

Позиция Луиса Энрике

Тренер ПСЖ Луис Энрике не разделяет энтузиазма Аль-Хелаифи. Он считает, что Винисиус не сможет адаптироваться к стилю и схемам клуба из Франции из-за недостаточной оборонительной работы. Более того, Энрике не видит необходимости подписывать ещё одного левого вингера, так как на этой позиции уже есть Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.

Перспектива трансфера

Несмотря на это, Аль-Хелаифи уверен, что Винисиус может вернуть свою лучшую форму в ПСЖ и стать одним из лучших игроков планеты, как это произошло с Усманом Дембеле. Вопрос о трансфере бразильца остаётся открытым и будет зависеть от позиции руководства клуба и тренерского штаба.

