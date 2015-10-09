В казахстанском клубе решили судьбу двух легионеров

Футбольный клуб "Атырау" объявил об уходе двух легионеров, передают Vesti.kz.

В связи с истечением срока действия контрактов команду покинули ганский игрок Абдул Рашид Абубакар и конголезец Жоэль Нганду Каямба.

Абубакар провёл за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями, тогда как на счету Каямбы — три игры.

По итогам сезона "Атырау" занял 13-е место в таблице КПЛ-2025.

