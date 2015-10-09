В казахстанском клубе решили судьбу двух легионеров

Футбольный клуб "Атырау" объявил об уходе двух легионеров, передают Vesti.kz.
В связи с истечением срока действия контрактов команду покинули ганский игрок Абдул Рашид Абубакар и конголезец Жоэль Нганду Каямба.
Абубакар провёл за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями, тогда как на счету Каямбы — три игры.
По итогам сезона "Атырау" занял 13-е место в таблице КПЛ-2025.
Ранее "Актобе" расстался с нападающим сборной Казахстана, а в сборной Казахстана раскрыли особенность Сатпаева и его будущее в "Челси".
Игрок молодёжной сборной Казахстана нашёл новый клуб
