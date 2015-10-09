В сборной Казахстана раскрыли особенность Сатпаева и его будущее в "Челси"

Защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип поделился своими мнением о 17-летнем форварде далматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева, а также высказался о его будущем в лондонском "Челси", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Алип рассказал, как помогает молодому партнёру по сборной, а также выразил надежду, что Сатпаев сумеет выстрелить в Европе.

— Расскажи про Дастана Сатпаева? В чем его особенность?

— Дастан молодец, большой трудяга. В сборной я ему говорю делать свою работу, как он делает, ни на кого не смотреть. Я ему подсказываю и помогаю. После матча с Бельгией, когда он забил, я ему подарил парфюм. Бутсы ему не нужны были, и он попросил подарить парфюм.

— Может ли он стать большой звездой Казахстана и Европы?

— Надеюсь на это. Хочу, чтобы каждый парень из Казахстана достигал больших высот и играл в Европе. Верю в Дастана.

— На кого из топ-игроков Сатпаев похож по стилю?

— Футбол не так много смотрю, поэтому не могу сравнить. Все говорят, что он похож на Агуэро с маленькой посадкой, быстрый и может укрыть мяч корпусом.

— Как думаешь, у него получится в "Челси"?

— Ему сейчас исполнится 18 лет. Возможно, он пойдет в основу лондонцев или уйдет в аренду. В любом случае, это будет хороший европейский клуб, а у Дастана все получится.

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

В текущем сезоне 17-летний форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач. В составе "жёлто-чёрных" он стал чемпионом Казахстана и занял второе место в списке лучших бомбардиров КПЛ, отличившись 14 забитыми мячами. На данный момент он оценивается в 3 миллиона евро (1,8 миллиарда тенге).

В следующем сезоне Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси" — в феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

