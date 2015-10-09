Гвардиола начал чистку в "Манчестер Сити" и "выгнал" двух игроков

Два футболиста могут покинуть состав "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на опорного полузащитника Кэлвина Филлипса. "Сити" готов отпустить игрока, если поступит подходящее предложение.

Также Гвардиола готов расстаться с Оскаром Боббом, который в последнее время очень часто травмируется. Клуб готов отдать вингера в аренду, но также готов рассмотреть его полноценную продажу.

В текущем сезоне Филлипс принял участие только в одной игре Кубка лиги, в которой провёл на поле 7 минут.

На счету Бобба 15 выходов на поле во всех турнирах и одна результативная передача.

"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!