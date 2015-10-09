Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 12:30
 

Гвардиола начал чистку в "Манчестер Сити" и "выгнал" двух игроков

Гвардиола начал чистку в "Манчестер Сити" и "выгнал" двух игроков

Два футболиста могут покинуть состав "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Два футболиста могут покинуть состав "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на опорного полузащитника Кэлвина Филлипса. "Сити" готов отпустить игрока, если поступит подходящее предложение.

Также Гвардиола готов расстаться с Оскаром Боббом, который в последнее время очень часто травмируется. Клуб готов отдать вингера в аренду, но также готов рассмотреть его полноценную продажу.

В текущем сезоне Филлипс принял участие только в одной игре Кубка лиги, в которой провёл на поле 7 минут.

На счету Бобба 15 выходов на поле во всех турнирах и одна результативная передача.

"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

