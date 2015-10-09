Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:59
 

Лидер "Барселоны" высказался о будущем после переговоров с "Челси"

Один из лидеров "Барселоны" Фермин Лопес высказался о своём будущем в каталонском клубе после переговоров с "Челси" минувшим летом, передают Vesti.kz

Один из лидеров "Барселоны" Фермин Лопес высказался о своём будущем в каталонском клубе после переговоров с "Челси" минувшим летом, передают Vesti.kz

"Я надеюсь, что всегда буду связан с "Барселоной", - цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний Лопес начал свой футбольный путь в клубе "Эль Кампильо", затем перешёл в "Рекреативо", а после в 2012 году оказался в "Бетисе". Летом 2016 года уже выбрал молодёжную академию "Барселоны".

Нынешний контракт Лопеса с "сине-гранатовыми" действует до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 18 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста.


 

