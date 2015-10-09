Лидеру сборной Казахстана предлагали большой контракт в РПЛ. Он отказался ради Европы

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков на днях официально станет игроком шотландского клуба "Хартс", однако перехватить игрока пытались несколько команд из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже в тот период, когда Чесноков достиг устной договоренности с "Хартсом", к игроку поступали предложения из России. Чеснокову предлагали более выгодные с финансовой точки зрения контракты, одно из предложений в разы превышало те условия, которые ему предоставили в Шотландии.

Однако теперь уже бывший игрок "Тобола" дипломатично отказался от этих вариантов, нацелившись на карьеру в Европе. Чесноков твердо намерен показать себя в Шотландии и считает "Хартс" отличным продолжением карьеры, где у него будет возможность проявить себя не только в заметной европейской лиге, но и показать себя в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов, куда команда из Эдинбурга может попасть по итогам нынешнего сезона.

Планируется, что игрок сборной Казахстана прибудет в расположение "Хартса" в ближайшие дни и сможет дебютировать за команду 3 января в матче против "Ливингстона".

По завершении 18 игр в сезоне команда Дерека Макиннеса возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии с 41 очком, а в последних турах одержала победы над "Селтиком" и "Рейнджерс" (оба раза – 2:1).

В минувшем сезоне Чесноков провёл за "Тобол" 29 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи, помог клубу выиграть Кубок Казахстана.

