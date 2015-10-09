Роналду захотел объединиться с Месси в "Интер Майами": что известно

Криштиану Роналду, один из лучших игроков в истории футбола, якобы предложил свои услуги клубу "Интер Майами", чтобы сыграть рядом с Лионелем Месси, действующим чемпионом МЛС, передают Vesti.kz.

Основная цель — сформировать, вероятно, один из лучших атакующих дуэтов всех времён, несмотря на то, что оба футболиста уже находятся на завершающем этапе своей карьеры.

Готовность Роналду к уступкам

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Mundo Deportivo, Роналду готов значительно снизить свой многомиллионный контракт в Саудовской Аравии ради возможности сыграть с Месси. Такой шаг открывает ему новые возможности в США, включая рекламные проекты, а также шанс оказаться рядом с другой легендой "Манчестер Юнайтед", Дэвидом Бекхэмом.

Кроме спортивной стороны, Роналду, вероятно, учитывает и подготовку к чемпионату мира-2026, большая часть которого пройдёт на территории США.

День шуток и скепсис

Однако стоит помнить, что новость появилась 28 декабря — в День Невинных Младенцев, традиционный день шуток в испаноязычных странах (аналог Дня дурака). Поэтому данная информация может быть не совсем достоверной.

Несмотря на это, сама идея совместной игры Роналду и Месси вызывает большой интерес у футбольной общественности и активно обсуждается в медиа.

Напомним, что Лионель Месси удерживает рекорд по числу "Золотых мячей" — аргентинец становился обладателем награды восемь раз. Ближайший его преследователь, португалец Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра", выигрывал её пять раз.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!