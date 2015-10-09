Не удавалась даже Месси: Дембеле повторил достижение Роналду и вошёл в историю

Французский вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле стал лишь вторым игроком в истории футбола, который в один год завоевал "Золотой мяч", награду The Best и Globe Soccer, передают Vesti.kz.

Накануне французский нападающий был признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards. Это третья крупная индивидуальная награда Дембеле за 2025 год. Ранее подобного успеха добивался только португалец Криштиану Роналду — дважды, в 2016 и 2017 годах.

В сезоне-2024/25 Усман провёл 53 матча во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. В текущей кампании на его счету уже 4 гола и 4 ассиста в 14 играх за ПСЖ.

2025 год оказался триумфальным и на клубном уровне: вместе с ПСЖ Дембеле завоевал шесть трофеев — чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Помимо Globe Soccer, 28-летний француз выиграл "Золотой мяч" и был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Only two players have won the Ballon d’Or, The Best, and Globe Soccer in the same year 🔥



🏆 Cristiano Ronaldo (2016, 2017)

🏆 OUSMANE DEMBÉLÉ (2025) pic.twitter.com/IJl2e5rNzI — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 29, 2025

