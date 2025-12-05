Узбекистан пошёл на жертвы ради ЧМ-2026

В Узбекистане изменили календарь следующего сезона суперлиги, чтобы национальная команда могла полноценно подготовиться к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Апрель превратится в "боксинг-дэй"

Как сообщил главный редактор сайта Championat.asia Нарзулла Сайдуллаев, из-за подготовки сборной к ЧМ-2026 составление расписания нового сезона стало непростой задачей. Чемпионат стартует 27 февраля и завершится 3 декабря, а финальный матч плей-офф намечен на 12 декабря.

Особенно напряжённым окажется апрель: клубам предстоит провести сразу шесть туров подряд, фактически играя каждые три дня — в формате классического "боксинг-дэя". Ещё два тура запланированы на последние десять дней июля.

Подготовка к историческому мундиалю

Все изменения направлены на то, чтобы сборная Узбекистана получила оптимальные условия для подготовки и успешного выступления на ЧМ-2026. Напомним, что это первый выход команды на мировой турнир. Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде, а сборную возглавит итальянский тренер Фабио Каннаваро.

