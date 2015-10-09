"Кайрату" готовят предложение по трансферу героя Лиги чемпионов

Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Поделиться

Голкипер алматинского "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана по футболу Шерхан Калмурза может сменить клубную прописку, сообщают Vesti.kz.

18-летний вратарь попал в сферу интересов "Тараза". Директор клуба Дидар Сыдыкбек заявил, что они готовят предложение "Кайрату" по трансферу.

"Мы проявляем интерес к Шерхану Калмурза. Завтра сделаем предложение и начнём вести диалог. Он родом из Жамбылской области", — написал Сыдыкбек в своём телеграм-канале.

По итогам прошлого сезона "Тараз" занял восьмое место в турнирной таблице первой лиге.


Напомним, Калмурза обрёл популярность после выступлений за "Кайрат" в матчах общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:4) и "Реала" (0:5). Он получил шанс после травмы основных вратарей алматинского клуба.

Также в этом году Калмурза сыграл три матча за молодёжную сборную Казахстана в квалификации на Евро (U-19).

